Nawrocki po posiedzeniu władz PiS: Nie jestem gotowy przystąpić do walki bez waszego poparcia

„Obywatelski” kandydat i słowa krytyki wobec rządu

- Dziś jestem gotowy i zdeterminowany, alby moim głównym wyzwaniem była przyszłość Polski bezpiecznej, Polski suwerennej, Polski, która buduje odpowiedzialność i solidarność za wszystkie grupy społeczne – deklarował.

Jak powiedział, „wystarczył rok” nowego rządu, w ciągu którego – jego zdaniem - „podjęto próbę oderwania, odcięcia nas od (...) naszych aspiracji do rozwoju wielkiej Polski dobrobytu". - Ten rok nie był dobry dla Polski, trzeba to sobie jasno powiedzieć i należy to podkreślić.

- Moja wielka miłość do Polski i determinacja do tego, by być kandydatem wszystkich Polaków wynika z dziesiątków, setek spotkań z setkami tysięcy ludzi w ostatnich piętnastu latach mojej działalności publicznej – powiedział, wspominając, że w spotkaniach tych uczestniczył jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, prezes IPN, działacz społeczny i działacz samorządowy.

- Nic mnie nie złamie do Polski naszych marzeń, naszych ambicji, naszych aspiracji, do Polski wspólnej – deklarował Nawrocki. - Chcę zakończyć wojnę polsko-polską, a to znaczy tyle, co odbudować narodową wspólnotę wobec spraw fundamentalnych, które łączą wszystkich Polaków.

