Prezes Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji był pytany o słowa przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołowni, który ogłosił zamiar startu w wyborach prezydenckich i mówił, by pozwolić mu zrobić w Pałacu Prezydenckim to samo, co w Sejmie. - Nie polecam, powiem szczerze, bo to nie jest żadna zmiana jakościowa - odparł Krzysztof Bosak. - Jesteśmy dalej tym, co Dobromir Sośnierz (były poseł Konfederacji - red.) w poprzedniej kadencji Sejmu określił mówiąc, że Sejm jest doraźnym pogotowiem legislacyjnym dla rządu. Jesteśmy maszynką do przegłosowywania projektów ustaw jako Sejm - dodał.

Reklama

Wicemarszałek ocenił, że Hołownia sprawnie kieruje pracami Sejmu, ale ma takie same cele jak kierownictwo izby w czasach rządów PiS. - To, co przychodzi z rządu ma być sprawnie przegłosowane, reszta ma być sprawnie odrzucona - przekonywał.

Czytaj więcej Polityka Ostatnie dni przed głosowaniem. Sikorski czy Trzaskowski? W KO sytuacja coraz gorętsza Najnowszy sondaż „prezydencki” rozgrzewa emocje w Koalicji Obywatelskiej. Dla Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego to ostatnie dni przed planowanym na piątek głosowaniem. Kto zostanie kandydatem KO w wyborach prezydenckich?

Prawybory w KO. Krzysztof Bosak: Sikorski i Trzaskowski reprezentują zły program

Krzysztof Bosak był w Wirtualnej Polsce pytany także o Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego, czyli polityków Platformy Obywatelskiej, ubiegających się w prawyborach o nominację Koalicji Obywatelskiej przed wyborami prezydenckimi. Na niedawnym spotkaniu ze swymi sympatykami w woj. wielkopolskim Sikorski relacjonował słowa swego znajomego o tym, że zwolennicy Konfederacji mówią o szefie MSZ, iż „o Wołyń się upomniał i na tych wojnach bywał, to może być”. Prowadzący program w WP pytał Bosaka o „umizgi” Sikorskiego i Trzaskowskiego pod adresem wyborców Konfederacji. - Znów się zaczęło - odpowiedział wicemarszałek, nawiązując przy tym do zachowania Rafała Trzaskowskiego przed drugą turą wyborów w 2020 r.

- Nie wiemy, kto będzie w drugiej turze, życzę tego Sławomirowi Mentzenowi (kandydatowi Konfederacji - red.) - powiedział Bosak. - Chcę podkreślić, że z naszej perspektywy jako Konfederacji i Radosław Sikorski, i Rafał Trzaskowski reprezentują zły program - oświadczył. Zaznaczył, że z obecnym ministrem spraw zagranicznych dyskutował między innymi o Unii Europejskiej. Lider Konfederacji wyraził przekonanie, że Radosław Sikorski jest „otwartym zwolennikiem eurofederalizmu”.