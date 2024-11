W Afryce „pojawi się” nowe państwo? Istnieje od 30 lat, liczy na Donalda Trumpa

Rząd w Hargeisie (stolica samozwańczej republiki) liczy na to, że wkrótce wejdzie w życie wstępna umowa zawarta w styczniu z rządem Etiopii, na mocy której udostępni temu państwu pas ziemi dającej Etiopii dostęp do morza w zamian za uznanie na arenie międzynarodowej. Somaliland liczy też na przychylność nowego prezydenta USA, Donalda Trumpa.



Czy administracja Donalda Trumpa uzna niepodległość Somalilandu?

Prezydentem Somalilandu jest od 2017 roku Muse Bihi Abdi, który obecnie ubiega się o reelekcję. Jego głównym rywalem jest Abdirahman Cirro. Wybory miały odbyć się w 2022 roku, ale parlamentarzyści przedłużyli kadencję prezydenta o dwa lata.



Władze Somalilandu liczą też, że administracja Trumpa zmieni stanowisko w sprawie uznawania suwerenności Somalii nad Somalilandem

- Modlimy się do Allaha, by wybory były demokratyczne i pokojowe i, jak zwykle, doszło do pokojowego przekazania władzy – powiedział Bihi dziennikarzom po oddaniu głosu w wyborach.



Na nagraniach emitowanych przez rządową telewizję Somalilandu widać kolejki wyborców przed lokalami wyborczymi.



Zarówno urzędujący prezydent, jak i jego główny rywal, popierają umowę z Etiopią. Umowa ta ma wejść w życie niezależnie od tego, który kandydat wygra wybory.