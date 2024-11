Rosyjska fregata w pobliżu wybrzeży Wielkiej Brytanii

Pociski Cyrkon – jedna z hipersonicznych „superbroni” Władimira Putina

Przed wejściem do służby fregaty Admirał Gołowko ówczesny minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zapowiadał, że okręt będzie uzbrojony w pociski Cyrkon. Pociski te mają zasięg ok. 900 km. Mogą poruszać się z prędkością 8-9 Machów (8-9 razy większą od prędkości dźwięku), co sprawia, że ich zwalczanie przez obronę przeciwrakietową jest trudne.



900 km Taki zasięg mają pociski hipersoniczne Cyrkon

Na polecenie Władimira Putina rosyjska armia zaczęła zamawiać na skalę masową pociski Cyrkon w ramach rozbudowy swojego potencjału jeśli chodzi o broń rakietową. Wraz z pociskami Awangard, które weszły do służby w 2019 roku, pociski Cyrkon stanowią trzon arsenału pocisków hipersonicznych Rosji. Rosyjska armia ma też w arsenale pociski hipersoniczne powietrze-ziemia Kindżał, których używa przeciwko Ukrainie (pociski te są wystrzeliwane przez ciężkie myśliwce MiG-31K).



Pociski hipersoniczne, którymi dysponuje Rosja, według słów Władimira Putina, miały być zdolne do przełamywania amerykańskiej obrony przeciwrakietowej. Jednak na Ukrainie pociski Kindżał są skutecznie zwalczane przez zestawy Patriot.