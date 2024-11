Mój przyjaciel Donald Trump. Dlaczego na wyborach w USA wygrał Gianni Infantino?

„The Athletic" przypomina dziś w tym kontekście wypowiedź szefa General Entertainment Authority, doradzającego rodzinie królewskiej Turkiego Al-Sheikha, który sześć lat temu mówił Bloombergowi: – Oni, czyli Amerykanie, zaczęli do nas pukać przed wszystkimi innymi, a my nie zamykamy drzwi przed sojusznikami. Nasi bracia z Maroka (byli drugim z kandydatów do organizacji mundialu – przyp. red.) aż do ubiegłego miesiąca nie poprosili zaś o żadną pomoc. Daliśmy więc słowo Amerykanom.

Nie przeszkodził ani mur na granicy, ani dodatkowe cła nałożone na stal i aluminium z Kanady oraz Meksyku, ani ograniczenia w podróżowaniu, jakie nałożyły Stany Zjednoczone na obywateli niektórych krajów – zwłaszcza muzułmańskich. Administracja Trumpa zapewniła po prostu, że „wszyscy sportowcy, oficjele oraz kibice zakwalifikowanych krajów będą mogli wjechać do kraju bez żadnej dyskryminacji” i Amerykanie podczas Kongresu FIFA w Moskwie dostali 134 z 200 głosów.

Wybory w USA. Donald Trump i Gianni Infantino – nazywali się przyjaciółmi, grali razem w golfa

Trump i Infantino spotkali się wcześniej kilka razy, szef FIFA odwiedził chociażby klub golfowy miliardera w New Jersey. Grać mieli także w Davos. Tam Infantino przekonywał, że „Trump to prawdziwy sportowiec”, chwalił jego ducha walki oraz porównywał pod tym względem do najbardziej utalentowanych piłkarzy. – Zawsze chce rywalizować, zawsze chce zwyciężać oraz robi to, co mówi – przekonywał, a w odpowiedzi usłyszał: Jesteś moim wielkim przyjacielem.

Prezydent USA swego czasu dostał od szefa FIFA żółtą i czerwoną kartkę, a także wspomnianą koszulkę. Przy innej okazji usłyszał też, że jest już „członkiem wielkiej rodziny FIFA”. Kiedy świat przed amerykańskimi wyborami zastanawiał się, co mógłby oznaczać powrót Trumpa do władzy, jeden z wysoko postawionych działaczy federacji w rozmowie z „The Independent” nie miał wątpliwości, że Infantino jego zwycięstwem „będzie zachwycony w 100 procentach, a może nawet bardziej”.