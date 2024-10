Wolontariusze Partii Pracy w kampanii Kamali Harris

Amerykańskie i brytyjskie media wcześniej informowały, że „strategowie związani z brytyjską Partią Pracy doradzali Kamali Harris, jak odzyskać niezadowolonych wyborców i prowadzić zwycięską centrolewicową kampanię” („Washington Post”) oraz że Morgan McSweeney, szef sztabu Keira Starmera, i Matthew Doyle, jego dyrektor ds. komunikacji, „uczestniczyli w konwencji w Chicago i spotkali się z zespołem kampanii Harris” (The Telegraph").

Nie ma dowodów na to, że Partia Pracy wniosła jakiekolwiek wsparcie finansowe na rzecz kampanii demokratów, co jest zabronione przez prawo USA. Jednak niektórzy współpracownicy Trumpa mają wątpliwości co do wolontariuszy Partii Pracy w kampanii Harris – jest to dozwolone przez prawo USA, pod warunkiem, że wspomniani wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.

Brytyjski wolontariat w amerykańskich wyborach

Z wpisu jednej z szefowych operacyjnych Partii Pracy wynika, że pracownicy zorganizowali wyjazd około 100 aktywistów w celu prowadzenia kampanii na rzecz Kamali Harris w kilku kluczowych stanach, w których wynik wyborów jest niepewny.

Pracownicy Partii Pracy podróżowali do Stanów Zjednoczonych podczas poprzednich wyborów prezydenckich, aby prowadzić kampanię na rzecz kandydata demokratów. Brytyjscy konserwatyści z kolei, np. była premier Liz Truss, również uczestniczyli w ważnych wydarzeniach republikańskich, w tym w lipcowej Konwencji Narodowej.