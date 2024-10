Donald Tusk o prawie do azylu: A gdyby przez granicę przeszedł człowiek z bronią?

We wtorek rząd przyjął strategię migracyjną - przy zdaniach odrębnych przedstawicieli Lewicy – której elementem jest możliwość ograniczenia prawa do azylu w Polsce. Zapowiedzi ograniczenia takiego prawa, przedstawione przez Tuska w czasie sobotniej konwencji KO, wywołały krytykę organizacji broniących praw człowieka. W Polsce dystansował się wobec nich marszałek Sejmu Szymon Hołownia oraz politycy Lewicy. O szczegółach strategii piszemy w „Rzeczpospolitej”.



Donald Tusk: Na wschodniej granicy nie mamy do czynienia z uchodźcami

- Na wschodniej granicy sytuacja jest nadzwyczajna, tego już chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Mamy tam do czynienia nie z uciekinierami czy uchodźcami, którzy spontanicznie czy przypadkowo tam się znaleźli, ale ze zorganizowaną, i to na wielką skalę, rosyjsko-białoruską akcją - oświadczył premier w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Odnosząc się do propozycji rządu Tusk mówił, że „populiści wiedzą, że ten, kto przywróci kontrolę nad granicą i zapewni bezpieczeństwo terytorium, zyska poparcie wielu ludzi". - Ale to nie zmienia faktu, że trzeba to zrobić - zastrzegł.