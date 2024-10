Łukasz Warzecha: Nie strategia, ale komunały

Nikt przecież nie podpisałby się pod stwierdzeniami odwrotnymi – na przykład, że przyjeżdżający do Polski nie muszą dostosowywać się do naszej obyczajowości i standardów czy że nie należy się bronić.

W jaki sposób Tusk uderza w PiS?

Donald Tusk trafnie odczytuje nastroje i trafnie identyfikuje sentymenty większości wyborców – stąd jego deklaratywny sprzeciw wobec paktu migracyjnego oraz zapowiedź „czasowego terytorialnego zawieszania prawa do azylu”. To również trafne uderzenie w PiS, ponieważ słabym punktem przeciwnika jest to, że za jego rządów Polska żadnej strategii migracyjnej nie miała, a do kraju dzięki wizom pracowniczym wjeżdżali przedstawiciele nacji mocno problematycznych.

Tyle że stanowczość pana premiera w tej sprawie jest nieprzekonująca.

Po pierwsze – deklaracja sprzeciwu wobec paktu migracyjnego zbiega się z informacją o stworzeniu w Polsce 49 finansowanych przez UE centrów integracji cudzoziemców. Być może w samym powstaniu tych struktur nic złego być nie musi – w końcu chcemy, żeby przybywający do Polski cudzoziemcy się integrowali – jednak koincydencja czasowa z wypowiedzią pana premiera i niejasna rola tych ośrodków, o których roli rząd milczy, budzą spore wątpliwości.