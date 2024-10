Polska 2050 z gotowym projektem obniżenia składki zdrowotnej. Wiemy, od kiedy

– My chcemy tę składkę dowieźć. Tak jak Platforma na swoich sto konkretów tak i my mamy swoje założenia i konkrety i naszym głównym założeniem w stosunku do przedsiębiorców i ludzi pracy jest składka zdrowotna. Są, jak mówił minister Domański, 4 mld zł, a w kolejnych latach ma być więcej. Robimy pierwszy krok do reformy składki zdrowotnej, na każdym możliwym szczeblu będziemy się o to upominać – tłumaczył, choć zapewniał, że nie będą grozić wyjściem z koalicji rządzącej. – Reprezentujemy środowisko małych przedsiębiorców. Oni tego od nas oczekują – podkreślał.

Czytaj więcej Polityka Co z Polską 2050 i PSL? Bartosz Romowicz: Trzecia Droga się nie wypaliła Sojusz Polski 2050 z PSL był bardzo mądry, taktyczny i przemyślany. Zrobiliśmy coś, co się w polskiej polityce przez wiele lat nie udawało – weszliśmy jako alternatywa dla PO i PiS. PSL wniósł swoje doświadczenie, a Polska 2050 świeżość. To się uzupełniało - powiedział w rozmowie z Joanną Ćwiek poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz.

Jak zamierzają się w tej sprawie dogadać z Lewicą? – Lewica też nas o wszystko nie pyta np. nie pytała o sprawy aborcyjne., To tylko koalicja, każdy ma swoje swoje interesy. Zrobimy to – jeśli nie z Lewicą to z innymi posłami – zaznacza.