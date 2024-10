Elon Musk włącza się w kampanię Donalda Trumpa. Powalczy dla niego o Pensylwanię

Czytaj więcej Polityka Donald Trump wrócił na miejsce zamachu. Wspiera go Elon Musk Kandydat republikanów na prezydenta USA Donald Trump wrócił na miejsce, w którym w lipcu został postrzelony przez zamachowca. Podczas wiecu w hrabstwie Butler w Pensylwanii zwiększone zostały środki bezpieczeństwa. - Trump musi wygrać - przekonywał zgromadzonych miliarder Elon Musk.

Dotychczas Musk wspierał kampanię Trumpa licznymi wpisami w serwisie X, ale do ubiegłej soboty nie brał osobistego udziału w wydarzeniach kampanijnych. Jednak 5 października nie tylko osobiście pojawił się na wiecu Trumpa w Butler, ale też wygłosił przemówienie, w którym chwalił byłego prezydenta i apelował do uczestników wiecu, by poszli do urn i zagłosowali.



W weekend Musk zmienił też swoje zdjęcie profilowe w serwisie X na takie, w którym ma na głowie czarną czapkę z literami MAGA – pierwszymi literami hasła wyborczego Donalda Trumpa - „Uczyńmy Amerykę znów wielką” (ang. Make America Great Again).



Teraz Musk ma zaangażować się przede wszystkim w kampanię w Pensylwanii – miliarder ma związki z tym stanem, ponieważ uczęszczał na tutejszy uniwersytet. Jest też fanem tutejszych drużyn futbolowych: Pittsburgh Steelers i Philadelphia Eagles.



Elon Musk będzie członkiem administracji Donalda Trumpa?

Musk w czasie prawyborów w Partii Republikańskiej popierał rywala Trumpa, gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Jednak gdy okazało się, że to Trump będzie kandydatem Partii Republikańskiej w wyborach miliarder zaczął agitować na jego rzecz. Oficjalnie poparł Trumpa po zamachu z 13 lipca, gdy były prezydent został postrzelony w ucho w czasie wiecu w Butler.



Trump nie wykluczył, że Musk może zostać członkiem jego administracji w przypadku wygranych przez byłego prezydenta wyborów.