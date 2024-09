Rozstrzygnęła się przyszłość Janusza Kowalskiego. "Prezes PiS gratulował"

Czytaj więcej Polityka Janusz Kowalski: Suwerenna Polska powinna stać się częścią PiS Uważam, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy jest w jednej formacji, która jest jedynym pomysłem i skutecznym narzędziem, żeby wygrać z koalicją 13 grudnia (…) Nie lubię siedzieć na ławce rezerwowych, dziś potrzebna jest aktywność w konfrontacji z państwem Tuska - powiedział poseł Janusz Kowalski, były członek Suwerennej Polski.

Janusz Kowalski był już w przeszłości i w PiS, i w PO

Janusz Kowalski w młodości był aktywny w stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści i Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym, które wchodziło w skład AWS. W 2001 roku przeszedł do Przymierza Prawicy i – z jego ramienia – ubiegał się o mandat posła z list PiS. W 2002 roku przystąpił do PiS, W latach 2005-2006 należał do PO, startując z list tej partii do Sejmu (bez powodzenia). Po odejściu z PiS długo był bezpartyjny. W 2019 roku dołączył do Solidarnej Polski (od 2023 roku – Suwerennej Polski). W czerwcu 2024 roku zrezygnował z członkostwa w tej partii.



Kowalski w rządzie Mateusza Morawieckiego był wiceministrem aktywów państwowych i wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi.