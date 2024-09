Donald Trump pokazał swoją kolekcję zegarków. Cena? Do 100 tys. dolarów

Jeden weekend, dwie wielkie imprezy artystyczne, ponad sto wernisaży. W Warszawie rozpoczyna się Warsaw Gallery Weekend i FRINGE Warszawa. To będzie ten weekend, który miłośnicy sztuki muszą zaplanować co do minuty, by zobaczyć jak najwięcej. Dlatego razem z SUZUKI stworzyliśmy dla was przewodnik. Artystyczna trasa prowadzi nas przez najważniejsze wystawy tegorocznej jesieni oraz mniej znane miejsca, które zdecydowanie warto odkryć. W podróż zaprasza Aleksander Hudzik – dziennikarz kulturalny, redaktor naczelny MINT magazine, który jest partnerem przewodnika.