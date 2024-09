Rosyjski MSZ zapowiadał w ubiegłym tygodniu, że Moskwa „jest w pełni gotowa bronić swoich interesów w Arktyce”

Rosyjskie okręty ćwiczą w wyłącznej strefie ekonomicznej Norwegii

Incydent miał miejsce w norweskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Barentsa, które Norwegia dzieli z Rosją. Kreml w ostatnich latach prowadził kilkukrotnie ćwiczenia wojskowe, połączone nawet z wystrzeliwaniem rakiet, w obrębie norweskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, co wywołuje niezadowolenie norweskich rybaków.

Wyłączna strefa ekonomiczna to obszar rozciągający się poza morzem terytorialnym (ta ma szerokość do 12 mil morskich – 22 km) do 200 mil morskich (370 km) mierzonych od linii podstawowej. Na tym obszarze państwo nadbrzeżne posiada wyłączne prawa suwerenne do badania i eksploatacji, ochrony i gospodarowania zasobami naturalnymi, zarówno żywymi, jak i nieożywionymi dna morza, jego podziemia oraz pokrywających je wód; wznoszenia i użytkowania sztucznych wysp, instalacji i konstrukcji; badań naukowych morza; ochrony i zachowania środowiska morskiego.

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło w ubiegłym tygodniu, że Moskwa „jest w pełni gotowa bronić swoich interesów w Arktyce”.