- Tutaj, w tej sprawie, opozycja zachowuje się jak zwykle: można powiedzieć jak nie kijem, to pałką go – dodał. Na uwagę, że również Jarosław Kaczyński stwierdził, że takie wizyty jak prezydenta na południu „trącą propagandą„, Mastalerek odparł: - Mogę odnieść te same słowa, które powiedziałem do Donalda Tuska, mogę odnieść do Jarosława Kaczyńskiego: jak nie kijem, to pałką prezydenta Dudę. Zawsze się wielu coś nie podoba - stwierdził.



- To premier ma wszystkie kompetencje do tego, by zajmować się powodzią. To premier przespał i zlekceważył sprawę. I to przez błędy premiera, które popełnił przed powodzią, doszło do takich sytuacji – mówił Mastalerek. - Donald Tusk jest winny temu, że zlekceważył i uspokajał wszystkich, gdy trzeba było mówić na odwrót, gdy trzeba było straszyć powodzią. Lepiej, żeby później okazało się, że fala była mniejsza, niż - jak się stało - żeby okazało się, że fala była większa. Donald Tusk popełnił błąd polityczny i będzie za to płacił, myślę, że będzie to coraz bardziej docierało do opinii publicznej – ocenił.