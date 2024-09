Senator podkreślił, że żerowanie na ludzkiej tragedii jest godne najbardziej surowego potępienia i cieszy go deklaracja rządu o zerowej tolerancji dla takich czynów.



Czytaj więcej Klęski żywiołowe Powódź w Polsce. Wrocław: Wały zaczęły przeciekać. Nocne uszczelnianie W nocy doszło do przesiąku na wale Janówek-Pracze we Wrocławiu. W uszczelnianiu przeciekającego wału brali udział mieszkańcy, straż miejska, straż pożarna, policja i ok. 300 żołnierzy WOT. Stan wody na Odrze, według informacji podanej rano przez prezydenta Jacka Sutryka, wynosi obecnie 632 cm (stan alarmowy to 450 cm). Stany alarmowe przekraczają też nadal Bystrzyca, Oława i Ślęza.

Powódź 2024. Czy zdążymy przed zimą? Ścigamy się z czasem

Senator KO zauważył, że powódź z 1997 roku, nazywana „powodzią tysiąclecia”, miała miejsce dwa miesiące wcześniej, więc było więcej czasu na przygotowanie się do zimy. Zniszczenia są ogromne, problemem jest osuszanie i kwalifikacja domów, które nadają się do odbudowy oraz zapewnienie mieszkań tymczasowych na czas doprowadzania do użytku ich mieszkań - wskazał rozmówca Joanny Ćwiek.



Kwiatkowski podkreślał, że jest pod wrażeniem mobilizacji ludzi niosących pomoc – od fundacji i innych organizacji po prywatne osoby, które z własnej inicjatywy organizują zbiórki i transporty tej pomocy.



Pytany o to, jak dbać o to, by w przyszłości nie dochodziło do podobnych dramatów, Kwiatkowski podkreślił konieczność systematycznego dbania o istniejącą już infrastrukturę, taką jak np. wały przeciwpowodziowe. Ale – jak dodał - trzeba także pilnować, by nie łamano przepisów wydając np. pozwolenia na budowę na terenach zalewowych. - Jeżeli w przeszłości ktoś wydał taką decyzję, pozwalając na budowę tam, gdzie była zabroniona, powinien za to odpowiedzieć - mówił Kwiatkowski.