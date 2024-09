Powódź 2024. Co robić, gdy potrzebna pomoc lekarza rodzinnego?

Prezes NFZ podpisał zarządzenie, które ułatwia dostęp do lekarza rodzinnego pacjentom z zalanych terenów. Również Rzecznik Praw Pacjenta wyjaśnia co robić, gdy przychodnia lekarza rodzinnego, z której zazwyczaj korzystamy nie działa lub, gdy w wyniku ewakuacji, nie można do niej dojechać.