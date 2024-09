Donald Trump zapowiada deportacje Haitańczyków z miasta, w którym - jak twierdził - jedzą koty

Trump w czasie debaty oskarżył imigrantów ze Springfield, że porywają i zjadają zwierzęta domowe. Ataki na haitańskich imigrantów w Springfield wywołały reakcję Joe Bidena.



Władze Springfield zapewniają, że nie otrzymały żadnych wiarygodnych doniesień na temat kogokolwiek, kto zjadałby zwierzęta domowe.

Biden w piątek wskazywał na swoją sekretarz prasową, Karine Jean-Pierre, jako na dumną Amerykankę haitańskiego pochodzenia.



- To społeczność, która jest atakowana teraz w naszym kraju. To po prostu niewłaściwe. Nie ma na to miejsca w Ameryce. To musi się skończyć- to co on robi. To musi się skończyć - mówił Biden.



Donald Trump: Oni jedzą koty. Władze Springfield: Nic o tym nie wiemy

Liderzy haitańskiej społeczności w całych Stanach Zjednoczonych oskarżyli polityków Partii Republikańskiej o to, że swoimi wypowiedziami zwiększają napięcie w Springfield i narażają życie ludzi.



Trump w czasie debaty mówił, że w Springfield imigranci „jedzą psy, (...) jedzą koty”. Wcześniej podobne oskarżenia formułował pod adresem imigrantów ze Springfield kandydat Trumpa na wiceprezydenta J.D. Vance.