Powód? Tomasz Lewandowski sprawy nie chce komentować. Zaś rzecznik resortu Jakub Stefaniak wyjaśnia, że minister zwleka z wydaniem nowego zarządzenia do czasu, aż Koalicja Obywatelska wskaże następcę Waldemara Sługockiego, czyli wiceministra odwołanego z powodu nieobecności podczas głosowania w Sejmie nad przepisami o depenalizacji aborcji.

– Dopiero po uzupełnieniu tego wakatu przez KO będziemy mogli rozpisać nowy podział kompetencji dla wszystkich. Chodzi o to, by co kilka tygodni nie dzielić departamentów – mówi rzecznik resortu.

Problem w tym, że wciąż nie wiadomo, kiedy KO wskaże nowego wiceministra. A to nie pierwsza zwłoka związana z Lewandowskim. Wcześniej miesiącami przedłużało się powołanie go na wiceministra. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, mogło mieć to związek z aferą z 2018 roku wokół zleceń dla firmy znajomego Lewandowskiego z poznańskich spółek. Lewandowski był wówczas wiceprezydentem miasta.

W koalicji trwa ostry spór o to, jak ma wyglądać polityka mieszkaniowa

Nasi rozmówcy z Lewicy zwłokę w przyznaniu kompetencji wiceministrowi tłumaczą jednak czym innym: ostrym sporem wokół polityki mieszkaniowej. W tej sprawie niemal każdy koalicjant wydaje się ciągnąć inną stronę. KO opowiada się za programem dopłat do kredytów, któremu sprzeciwia się nie tylko Lewica, ale też Polska 2050. Rozłam ma miejsce nawet w samym Ministerstwie Rozwoju, gdzie minister Paszyk i jego zastępca Jacek Tomczak (też z PSL) prą w stronę dopłat wbrew wiceministrowi z Lewicy.

Dlatego, zdaniem naszych rozmówców, nawet po przydzieleniu kompetencji Lewandowskiemu może okazać się, że wcale nie będzie odpowiadał on w ministerstwie za mieszkalnictwo. Jego poprzednik Krzysztof Kukucki do końca urzędowania nie otrzymał departamentu mieszkalnictwa, który pozostał w rękach ówczesnego ministra Krzystofa Hetmana z PSL, dziś europosła.

Mimo tych problemów Lewica wciąż sprawia wrażenie, jakby jej program mieszkaniowy był możliwy do realizacji. W czwartek w Polskim Radiu szefowa klubu tej formacji Anna Maria Żukowska powiedziała, że chce, by program tanich mieszkań na wynajem został już jesienią przyjęty przez Sejm.