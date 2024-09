– Mongolia w oczywisty sposób złamała prawo. Nie tylko Statut rzymski, którego jest stroną, ale też prawo krajowe. Bo ono wymaga respektowania tych zobowiązań międzynarodowych – mówi „Rzeczpospolitej” Siergiej Wasiliew, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Otwartym w holenderskim Heerlen.

Co jej za to grozi? To samo co państwom, które złamały Statut rzymski, nie aresztując Omara Al-Bashira. A więc postępowanie w MTK, którego finałem może być oficjalna deklaracja o nieposzanowaniu zobowiązań prawnych przez Mongolię.

Tylko tyle i aż tyle. Tylko, bo nie skutkuje to żadnymi konkretnymi sankcjami poza publicznym napiętnowaniem. Aż tyle, bo jednak nawet takie symboliczne gesty mają wagę polityczną i szkodzą wizerunkowi kraju. – RPA po takim postępowaniu piętnującym (po przyjęciu sudańskiego przywódcy) zdecydowała się jednak nie wydać gwarancji nietykalności Putinowi, gdy ten w sierpniu 2023 roku chciał przyjechać na szczyt BRICS. Musiał pojechać Ławrow – zauważa Wasiliew. Według niego Mongolię mogą też, i powinny, spotkać konsekwencje polityczne, które powinny ją zniechęcić do takiego zachowania w przyszłości.

Kontrowersje wokół wyroku MTK

Jednak sprawa nie jest taka jednoznaczna. Jak zauważa William Schabas, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Middlesex, kwestię traktowania Omara Al-Bashira rozstrzygnęła Izba Apelacyjna MTK w 2018 roku, która stwierdziła , że państwa strony są zobowiązane na mocy statutu do egzekwowania takich nakazów aresztowania wobec urzędującej głowy państwa lub rządu, biorąc pod uwagę, że nie ma immunitetu przed Trybunałem.

– Ale Mongolia może argumentować, że nie zgadza się z Izbą Apelacyjną i że Putin korzysta z immunitetu. Może twierdzić, że jako członek Trybunału jest zobowiązana do przestrzegania Statutu rzymskiego, ale nie zgadza się z Izbą Apelacyjną. Być może Mongolia będzie argumentować, że kwestia ta powinna zostać rozstrzygnięta przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, gdzie, jak sądzę, wynik jest daleki od pewności. Być może Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, że Putin korzysta z immunitetu, ponieważ jego kraj nie ratyfikował Statutu rzymskiego – tłumaczy nam profesor Schabas.