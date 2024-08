Dotychczas Harris odpowiadała na pojedyncze pytania dziennikarzy w czasie krótkich briefingów prasowych na kampanijnym szlaku.



Wywiad z Harris w CNN przeprowadzi Dana Bash, a rozmowa odbędzie się w stanie Georgia – jednym z tzw. swing states czyli stanów, w których wynik wyborów nie jest pewny. To właśnie stany takie jak Georgia przesądzą o wyniku wyborów prezydenckich.



Harris przedstawiła zarys swojego programu politycznego w czasie ubiegłotygodniowej konwencji Partii Demokratycznej. Obecna wiceprezydent obiecała cięcia podatków dla klasy średniej i asertywną politykę zagraniczną, w ramach której USA mają dalej wspierać Ukrainę, przeciwstawiać się Rosji i Korei Północnej, a jednocześnie zmierzać do zawieszenia broni w Strefie Gazy i zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego w oparciu o tzw. rozwiązanie dwupaństwowe (czyli utworzenie niepodległej Palestyny).



Ostatniego wywiadu dla mediów Harris udzieliła w czerwcu, gdy pojawiła się w CNN, by bronić występu Joe Bidena w organizowanej przez tę stację debacie z Donaldem Trumpem. To właśnie wyraźna przegrana Bidena w debacie sprawiła, iż w Partii Demokratycznej pojawiła się presja, by urzędujący prezydent zrezygnował ze starań o reelekcję.