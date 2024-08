- W tej chwili naprawdę nikt nie ma bladego pojęcia, kto z opozycji mógłby wygrać z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Moim zdaniem szeroko pojęty obóz konserwatywny, patriotyczny, suwerennościowy, niepodległościowy, narodowy potrzebuje kandydatka, który będzie zdolny wygrać z Rafałem Trzaskowskim i Donaldem Tuskiem.

Zdaniem Bosaka, „PiS oczywistego kandydata w tej chwili nie ma; ma taką siłę, że może liczyć na to, że wystawi kogokolwiek i wstawi do drugiej tury”. - To za mało, potrzeba kogoś, kogo elektorat pozytywny i neutralny sumuje się do 50 procent. Z tych badań, o których pani wspomniała wynika, że w moim wypadku tak to się sumuje — powiedział.

„Urząd, który daje rangę i prestiż. Trzeba to wykorzystać”

- W tej chwili mam szacowny urząd wicemarszałka, gdzie też trzeba skupić się na tej pracy i wykorzystać go na tyle, na ile to możliwe. To urząd, który daje rangę i prestiż, związany z urzędami państwowymi. - Uważam, że jeśli musimy iść w tę rywalizację, a musimy, bo taka jest demokracja, to dobrze, by ciężar tej rywalizacji wziął ktoś kolejny — powiedział Bosak.