Spekulacje o Tusku i największy błąd Trzaskowskiego

Na pytanie, czy spekulacje o kandydaturze Tuska mają sens, polityk z bliskiego otoczenia Rafała Trzaskowskiego odpowiada, że „mają sens, a przez dwa najbliższe miesiące może się jeszcze wiele wydarzyć”. Głównym argumentem, który przemawia za niekandydowaniem premiera, jest brak odpowiedniego zastępstwa na urząd szefa rządu i przewodniczącego partii. – Gdyby Tusk został prezydentem, przyśpieszone wybory parlamentarne byłyby kwestią czasu. Trzecia Droga i Lewica chciałyby renegocjacji umowy koalicyjnej i pewnie dostać stanowisko premiera, a na to się nie zgodzimy – mówi nasz informator z KO. Mimo zapewnień, że Tusk nie wystartuje, nikt z PO nie jest w stanie tego zagwarantować na 100 proc., bo jak słyszymy, „wie to tylko sam Tusk. A może jeszcze nie wie i zdecyduje wkrótce”.

Czytaj więcej Polityka Wspólny kandydat koalicji rządzącej na prezydenta w 2025 to szanse, ale i ryzyka Rafal Trzaskowski jako wspólny kandydat całej koalicji rządzącej w 2025 w wyborach prezydenckich? O tym coraz częściej się mówi. Ale jaki plan tak naprawdę ma Donald Tusk i jego koalicjanci?

– Jeśli Rafał nie popełni żadnego błędu i nie dojdzie do żadnej kompromitacji, to jego kandydatura nie powinna być zagrożona – słyszymy od współpracowników prezydenta Warszawy. Jednak politycy PO przyznają, że dużą wpadką Trzaskowskiego było zarządzenie w sprawie wieszania krzyży w urzędach. – Nie dopilnowaliśmy i zawierzyliśmy urzędnikom niższego szczebla, podpisując coś, pod czym prezydent stolicy podpisywać się nie powinien – mówi nam bliski współpracownik prezydenta. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że KO w kampanii jest przygotowana na to, żeby złagodzić efekt „nieszczęsnego” zarządzenia. Nieoficjalne przygotowania do kampanii już trwają.

Marcin Kierwiński kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy

Podwyżki, bezpieczeństwo i prawa kobiet mają być głównymi tematami kampanii wyborów prezydenckich, wynika z badań, które przeprowadziła PO. Partia stawia też na polaryzację między kandydatami największych dwóch partii politycznych. – Hołownia, jeśli wystartuje, może liczyć maksymalnie na 8 proc. Innych silnych graczy poza PiS nie przewidujemy – słyszymy.

A kto miałaby zastąpić Trzaskowskiego w stołecznym ratuszu, jeśli ten zostałby prezydentem Polski? – Marcin Kierwiński jest naszym głównym kandydatem na prezydenta Warszawy. Ale prawda jest taka, że z kandydatem PiS z PO każdy w stolicy wygra – konkluduje europosłanka KO, znająca kulisy przygotowań wyborczych.