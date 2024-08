Prof. Szymon Ossowski: Zmiany przepisów dotyczących PKW mogą odbić się czkawką

Czy jeśli PiS się osłabi, Donald Tusk będzie dążył do przedterminowych wyborów?

To byłoby bardzo ryzykowne posunięcie. Myślę, że teraz ma to charakter bardziej dyscyplinujący „przystawki”, bo z tym ma problem partia Donalda Tuska. Wiadomo, że nie będzie rządzić bez PSL, Polski 2050 czy Lewicy, ale konflikt między nimi jest wyraźnie widoczny. Takim przykładem była aborcja, ale też np. wypowiedzi polityków Lewicy o politykach PSL i na odwrót. To nie robi dobrze koalicji. Być może jest to lekka groźba Donalda Tuska, że jak się nie dogadają, to pójdziemy do wyborów.

Jeżeli jednak miałoby dojść do wcześniejszych wyborów, to wówczas, gdyby kandydat KO zwyciężył w wyborach prezydenckich. Wtedy na fali dużego poparcia Donald Tusk by zaryzykował. Ale dużych pieniędzy bym na to nie postawił.