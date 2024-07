Jedyną partią, która traci poparcie, jest Konfederacja. Na formację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka chce głosować 9,6 proc. badanych — czyli o 1,4 punktu proc. mniej, niż na początku lipca.



33 proc. Na takie poparcie może liczyć obecnie KO

1,9 proc. badanych wskazało, że oddałoby swój głos na „inne partie” (przed miesiącem żaden respondent nie wybrał takiej opcji). Zmalał z kolei odsetek wyborców niezdecydowanych — do 6,4 proc. (spadek o 7,4 punktu proc.).



Sondaż: Ile mandatów zyskałaby koalicja rządząca?

Takie wyniki wyborów do Sejmu — według wyliczeń wykonanych przez prof. Jarosława Flisa — oznaczałyby, że KO zdobyłaby w Sejmie 183 mandaty, PiS — 153, Trzecia Droga — 46 a Lewica — 40. Rządząca obecnie koalicja powiększyłaby więc stan posiadania w Sejmie do 269 mandatów — to jedynie o 7 mandatów mniej, niż większość niezbędna do odrzucania weta prezydenta.