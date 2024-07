Czy Ameryka jest gotowa na kobietę prezydenta? Zaremba: Płeć będzie tu grała drugorzędną rolę

Jakiś czas temu zadawaliśmy sobie pytanie, czy Ameryka jest gotowa na ciemnoskórego prezydenta, czyli Baracka Obamę. Okazało się, że jest, mimo że niektórzy uważali, że to będzie ostateczna deska ratunku dla republikanów - stwierdził Piotr Zaremba. - A miał Obama godnego konkurenta w postaci senatora McCaina. Ja uważam, że to jest możliwe – pytanie, czy Harris zaprezentuje się nie jako kobieta, lecz jako osobowość - dodał. - Jako wiceprezydent była w cieniu, nie potrafiła znaleźć wspólnego języka z amerykanami na tyle, że miała gorsze notowania od Bidena. One się poprawiły dopiero niedawno, ale to pewnie dlatego, że zaczęto widzieć, ze Biden jest niedołężny i ma kłopoty ze zdrowiem i percepcją - podkreślił.

Jak zauważył Zaremba, „Kamala Harris nie była do tej pory kochaną, amerykańską polityczką”. - Płeć będzie tu grała drugorzędną rolę, choć dla niektórych grup to może być ważne - powiedział. - O Kamali Harris mówi się, że jest konfliktowa i ma problem ze zbudowaniem zespołu wokół siebie. To też może mieć znaczenie, bo kampanie amerykańskie to jest wielki spektakl. Team, który robi kampanię musi być zgrany. Jeśli kandydatka będzie nadawała na innych tonach niż ludzie, którzy tę kampanię będą jej robić, może być to kłopot - podkreślił publicysta.