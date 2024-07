Co Kamala Harris musi zrobić i co już zrobiła

Żaden z jej poprzedników nie stanął przed wyzwaniem, przed jakim Kamala Harris została postawiona: w ciągu zaledwie trzech i pół miesiąca musi rozkręcić kampanię, przedstawić Amerykanom swój program, zdobyć ich głosy, zebrać pieniądze oraz wybrać kandydata na swojego wiceprezydenta.

Ma to szczęście, że ogłaszając swoją rezygnację Joe Biden przekazał jej cały aparat swojego sztabu wyborczego wraz z 1300 pracownikami oraz 96 milionami dolarów na kampanię. W ciągu pierwszych 10 godzin wiceprezydent Harris udało się zadzwonić do stu demokratycznych polityków, w tym byłych prezydentów, potencjalnych rywali, oraz liderów partii w Kongresie.

– Zademonstrowała wigor i energię, której Bidenowi brakowało w ostatnich tygodniach – pisze “New York Times”.

W ciągu 24 godzin Kamala Harris zebrała 100 milionów dolarów, czego jeszcze nigdy nie dokonał żaden kandydat. Jak zauważa Politico.com, to znak, że donatorzy poczuli się zmotywowani wycofaniem się Joe Bidena z kandydowania i nowym początkiem, który daje im nadzieję, na pokonanie republikańskiego kandydata i zapobiegnięcie kolejnej kadencji Donalda Trumpa w Białym Domu.

W ciągu 48 godzin, wiceprezydent Harris zapewniła sobie poparcie partii, oraz delegatów potrzebnych do zatwierdzenia jej nominacji na kandydatkę Partii Demokratycznej na prezydenta.

Nie ma chętnych do rywalizacji z Kamalą Harris o nominację Partii Demokratycznej

Żaden z jej potencjalnych partyjnych konkurentów nie wyraził zamiaru rywalizowania z Harris o nominację. Po chaotycznych trzech tygodniach, wypełnionych dyskusjami o tym, czy 81-letni Joe Biden, któremu wiek daje się coraz bardziej we znaki, ma siłę fizyczną i psychiczną, by podołać wyzwaniom kolejnej kadencji w Białym Domu, członkowie Partii Demokratycznej doszli do wniosku, że wiceprezydent Harris jest jedyną realną szansą do wyjścia z bezprecedensowej sytuacji.