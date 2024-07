Europa po rezygnacji Joe Bidena. Każdy demokrata lepszy od Donalda Trumpa

Wiceprezydent Kamala Harris prawdopodobnie zastąpi Joe Bidena w walce o kolejną kadencję prezydencką AFP

Do gospodarki ma podejście wybitnie protekcjonistyczne, co dla Europy zbudowanej na wolnym handlu jest bardzo niebezpieczne. W kluczowej geopolitycznej kwestii, czyli wojny w Ukrainie, Trump wypowiadał się wielokrotnie i wiadomo, że nie ma mowy o bezwarunkowym poparciu dla Kijowa. W najlepszym wypadku będzie dążył do zawarcia pokoju na warunkach mało korzystnych dla Ukrainy, w najgorszym zostawi ją po prostu samą na polu bitwy.

Oczekiwania wyborców

W tej sytuacji nadzieja demokratycznej Europy na wygraną Kamali Harris czy jakiegokolwiek innego demokraty jest zrozumiała. Może Harris będzie z mniejszym zapałem odnosić się do wsparcia dla Ukrainy, może będzie zmuszona do większej ochrony interesów amerykańskich firm. To zresztą nie byłoby nic nowego, bo już pod rządami Bidena takie zmiany nastąpiły. Przypomnijmy choćby półroczne zwlekanie z uchwaleniem pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy czy ustawę IRA o gigantycznym wsparciu dla amerykańskiej gospodarki, naruszającą zasady uczciwej konkurencji na globalnym rynku.

Czytaj więcej Polityka Kamala Harris zabrała głos: Dziedzictwo Joe Bidena nie ma sobie równych W ciągu jednej kadencji osiągnięcia prezydenta Bidena przewyższyły dorobek większości prezydentów, którzy sprawowali tę funkcję przez dwie kadencje - mówiła Kamala Harris w swoim pierwszym wystąpieniu po rezygnacji Joe Bidena i wskazania jej jako tej, która będzie się starać o nominację demokratów.

Takie są tendencje w Partii Demokratycznej odzwierciedlające oczekiwania amerykańskich wyborców. I z tymi zmianami trzeba się liczyć. Europa musi coraz bardziej wybijać się na geopolityczną suwerenność. Kluczowe jest jednak, żeby w tym procesie mogła liczyć na relacje partnerskie z USA, oparte na wzajemnym zaufaniu. A nie musiała współpracować z nastawionym wrogo do Europy sojusznikiem Putina.