Kamala Harris na prezydenta? „Reakcja sponsorów jednoznacznie pozytywna”

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Michał Szułdrzyński: Joe Biden wywraca stolik. I to nie tylko w USA Decyzja Joe Bidena o wycofaniu się z wyborów prezydenckich 2024 w USA to polityczny gamechanger. Na krótką metę daje oddech demokratom i odwraca uwagę od Donalda Trumpa, który właśnie dostał nominację republikanów i ogłosił kandydaturę J.D. Vance na wiceprezydenta. A na dłuższą?

– Prezydent Biden podjął właściwą decyzję. Teraz pieniądze wielkich darczyńców zaczną ponownie płynąć – powiedziała anonimowo jedna z osób odpowiedzialnych za kampanijne fundusze. – To będzie lawina pieniędzy – dodała.

Stephen Cozen, wieloletni darczyńca Demokratów, który uważa prezydenta za przyjaciela, powiedział, że „nie jest zszokowany” decyzją Bidena o ustąpieniu. – Jestem niezwykle dumny i wdzięczny mu za to, że odłożył na bok wszelkie osobiste ambicje i zrobił to, co uważa za leżące w najlepszym interesie kraju – stwierdził i powiedział, że będzie wspierał wiceprezydent Kamalę Harris jako kandydatkę Demokratów. – Ona ma już znaczną część moich pieniędzy, a ja będę nadal zbierać pieniądze i je przekazywać na jej kampanię prezydencką – zapowiedział.

CNN podaje również, że w okresie poprzedzającym decyzję prezydenta Joe Bidena wielu darczyńców kontaktowało się z zespołem wiceprezydent Kamali Harris, aby zasygnalizować, że byliby skłonni ją wesprzeć, gdyby została oficjalną kandydatką. – Jeśli coś się zmieni, jesteśmy do twojej dyspozycji – miała usłyszeć Harris.

Demokraci wspierają Kamalę Harris

Kamalę Harris poparła też przewodnicząca Kongresu Postępowego Pramila Jayapal. To znak, że lewe skrzydło jednoczy się wokół wiceprezydent.