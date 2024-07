Donald Trump w swoim wystąpieniu wrócił do próby zamachu na jego życie, mówiąc, że może zwracać się do zgromadzonych w sali tylko „dzięki łasce Boga Wszechmogącego”.

- Usłyszałem głośny świst i poczułem, że coś uderzyło mnie naprawdę mocno w prawe ucho. Powiedziałem sobie: „Wow, co to było? To może być tylko kula” - wspominał.

Trump pochwalił agentów Secret Service, którzy rzucili się w jego stronę i oddał hołd zabitemu strażakowi, Coreyowi Comperatore, całując jego hełm strażacki.

Donald Trump: Mógłbym zatrzymać wojny jednym telefonem

W pierwszych minutach swojego wystąpienia były prezydent mówił o potrzebie pojednania Amerykanów.