Dowódca pododdziału, widząc agresywne zachowania młodych ludzi, próbował ich uspokoić, gdy nie przyniosło to efektów zrobił to co powinien, po prostu dał sobie spokój, i zabrał żołnierzy z tego miejsca. Następnie szefowie Zgrupowania Podlasia powiadomili o zdarzeniu organy ścigania. Bo to one a nie żołnierze, powinni egzekwować prawo w takich sytuacjach.

Jakie uprawnienia mają żołnierze na granicy

Nie jest tak, jak sugeruje wicemarszałek Bosak, że żołnierze są bezradni. Wykonując zadanie wsparcia dla Straży Granicznej, mają oni częściowo uprawnienia takie jak pogranicznicy. Zgodnie z prawem mogą zatem dokonywać kontroli osobistej, legitymować, ale też dokonać zatrzymania „w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych ustaw”, czy rejestrować obraz i dźwięk, „zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych”, a przede wszystkim wydawać „polecenia określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonania czynności”.

Zawsze z szacunkiem odnoszę się do poglądów Krzysztofa Bosaka dotyczących funkcjonowania Sił Zbrojnych, ale apel skierowany do szefa MON pachnie anarchią - w warstwie użycia broni przez żołnierzy w przypadku każdej możliwej agresji, albo - jeżeli taki stan zostałby usankcjonowany prawnie - jakąś formą totalitarnego państwa. Przypominałaby trochę czasy stanu wojennego, gdy żołnierze, milicjanci i funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zdecydowanie zbyt łatwo naciskali na spust, podpuszczani przez komunistycznych polityków. To skończyło się, katastrofą wizerunkową wojska na wiele dziesiątków lat.