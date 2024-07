Reuters odnotowuje, że Biden w swoim wystąpieniu przekręcił kilka słów i wyrażeń - na co od razu zwróciły uwagę media uważane za konserwatywne i sympatyzujące z Partią Republikańską, m.in. Fox News. Przejęzyczenia i wpadki Joe Bidena znalazły się w centrum uwagi w USA, po tym jak wyraźnie przegrał on zorganizowaną przez CNN debatę wyborczą z Trumpem — w jej trakcie Biden mówił cichym, niewyraźnym głosem, zdarzało mu się gubić wątek lub wypowiadać się w sposób niezrozumiały. Po debacie w obozie Partii Demokratycznej pojawiły się apele o to, by 81-letni Biden zrezygnował z walki o prezydenturę.



Sztab wyborczy Joe Bidena po zamachu na Trumpa zaczął wycofywać reklamy wyborcze atakujące byłego prezydenta i skupiać się w swoim przekazie na wizji USA prezentowanej przez urzędującego prezydenta.