35 metrów wysokości i imponujący widok na Zatokę Pucką – to najważniejsze dane dotyczące Panoramy, najbardziej reprezentatywnego budynku na terenie rezydencji prezydenta na Półwyspie Helskim. Kompleks, przejęty w 1989 roku przez Kancelarię Prezydenta od rządu, został rozbudowywany za prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego i to właśnie z jego inicjatywy postawiono Panoramę, przypominającą latarnię morską i wyposażoną w basen. Oprócz niej w ośrodku są też m.in. dwie wille, kort tenisowy, sauna i siłownia, a cały obiekt cieszy się szczególnymi względami kolejnych prezydentów. Wybierają go najchętniej ze wszystkich rezydencji, bo daje większe poczucie prywatności niż np. zamek w Wiśle. Zaś obecnie kancelaria chce wpompować w niego sporo pieniędzy.

Reklama

Czytaj więcej Plus Minus Tajemnice rezydencji prezydenta Kiedy Aleksander Kwaśniewski myśli o czasach swojej prezydentury, najbardziej brakuje mu ośrodka Mewa. I mówi, że to samo uczucie będzie towarzyszyło Lechowi Kaczyńskiemu

Dwa przetargi dotyczące nadmorskiej rezydencji prezydenta

Tak wynika z zamówień publicznych prowadzonych przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta. Najnowszy przetarg, który jest już na etapie po otwarciu ofert, dotyczy termomodernizacji i przebudowy dachu na terenie rezydencji. O który konkretnie dach chodzi, nie wynika z ujawnionej części dokumentacji przetargowej. Kancelaria Prezydenta wyjaśniła nam jednak, że chodzi właśnie o słynną Panoramę.

Kancelaria chce m.in., by wykonawca zdemontował i odtworzył taras, z którego można podziwiać Zatokę Pucką, zamontował fotowoltaikę, założył pompę ciepła i podpiął do instalacji system podgrzewania wody basenowej. Kancelaria chce przeznaczyć na całość prac 791,7 tys. zł, ale kwota ta może okazać się za mała, bo jedyna oferta, jaka wpłynęła, opiewa na 1,05 mln zł.

To nie koniec nakładów na ulubioną rezydencję prezydentów. Jednocześnie trwa przetarg na zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót w dziesięciu obiektach Kancelarii Prezydenta RP. W sumie kancelaria chce wydać 25,2 mln zł, z czego wyjątkowo sporo ma iść na cele Helu – 4,6 mln zł. Co konkretnie ma zostać tam wykonane? Kancelaria Prezydenta odmówiła nam odpowiedzi na to pytanie. Z dokumentów przetargowych wynika, że prawdopodobnie planowany jest m.in. remont mola, pomostów spacerowych przy nabrzeżu i stopni wodnych. Biorąc pod uwagę planowane nakłady, na tym remont się raczej nie skończy.