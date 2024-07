Szymon Hołownia o ataku na szpital w Kijowie: Wiemy dlaczego Rosjanie to robią

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Atak na szpital dziecięcy w Kijowie. Bezpośrednie trafienie rosyjskiej rakiety? Z nagrań publikowanych w internecie wynika, że szpital dziecięcy Ochmadyt w Kijowie został trafiony bezpośrednio przez rosyjską rakietę, prawdopodobnie balistyczną. Rakieta prawdopodobnie przełamała kijowską obronę przeciwlotniczą.

- Musimy się temu stanowczo przeciwstawić - podkreślił marszałek Sejmu.



- Mamy do czynienia z facetem, który zabija dzieci, w szpitalach dziecięcych. Co jeszcze musi się wydarzyć, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest wojna jednego państwa z innym państwem. To wojna dwóch systemów wartości. Nie ma zgody w tym świecie na zabijanie w nocy rakietami dzieci, pacjentów szpitali dziecięcych. Nie ma i nie może być — mówił też Hołownia.



Szymon Hołownia: Ukraina musi mieć wytyczoną ścieżkę do członkostwa w NATO

Hołownia wyraził następnie przekonanie, że na szczycie Sojuszu musi zapaść decyzja, że Ukraina "będzie wspierana nieustannie, aż do zwycięstwa, w stabilny sposób".



- Druga rzecz to wytyczenie Ukrainie ścieżki do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. Wiemy, że tu nie ma jeszcze gotowości sojuszników, by ten proces w pełni otworzyć. Liczymy na to, że Ukraina będzie dostawała coraz bardziej konkretne informacje co zrobić, by się do tego przybliżyć - stwierdził.