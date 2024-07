Prezydent Brazylii dodał, że zarówno wynik wyborów we Francji, jak i zwycięstwo Partii Pracy w Wielkiej Brytanii wskazuje na „wagę dialogu między siłami postępowymi w obronie demokracji i sprawiedliwości społecznej”. „To musi być inspiracją dla Ameryki Południowej” - dodał.



Przedstawiciel niemieckiego SPD przyznaje, że Emmanuel Macron wyszedł z wyborów politycznie osłabiony

Z kolei przedstawiciel niemieckiej SPD, odpowiadający za politykę zagraniczną w Bundestagu, Nils Schmid stwierdził po ogłoszeniu wyników exit poll we Francji, że „najgorszego” udało się uniknąć. Jednocześnie dodał, że Emmanuel Macron wyszedł z wyborów „politycznie osłabiony”. Schmid przyznał, że w nowym francuskim parlamencie stworzenie rządu będzie „skomplikowane” i zaapelował do francuskich polityków, by wykazali się „elastycznością”.



Francuską lewicę za zwycięstwo nad prawicą pochwalił były kandydat na prezydenta USA, przedstawiciel lewego skrzydła Partii Demokratycznej, Bernie Sanders. Senator napisał, że „jeśli politycy są po stronie rodzin robotniczych, wówczas rodziny robotnicze są z nimi”. Polityk podkreślił też, że „obniżenie wieku emerytalnego i podniesienie płacy minimalnej” to bardzo popularne hasła.