Białoruski dyktator ogłosił amnestię. Której nie ma

W piątek rano nie było kolejek samochodów osobowych na wyjazd z Białorusi do Polski, kierowców odstręczyły nowe zakazy. Ostatni raz tak swobodnie przekroczyć granicę można było dwa miesiące temu, w czasie majowych świąt. Na co dzień stała tam kolejka od 95 do 500 samochodów.

Natomiast czas oczekiwania na wyjazd wydłuża się z powodu stosowania nowych przepisów UE.

„Z ulgą przyjęliśmy wiadomość, że w końcu połączą się ze swoimi rodzinami i bliskimi” – służba prasowa europejskiej dyplomacji napisała o zwalnianiu więźniów. Podobnie zareagowała dyplomacja amerykańska, ale ona z kolei przypomniała, że „1400 więźniów politycznych cały czas niesprawiedliwie znajduje się za kratami. Wzywamy do ich natychmiastowego uwolnienia”.

Amnestia miała uświetnić uroczystość przyjęcia Białorusi do Szanghajskiej Organizacji Współpracy

W czasie, gdy jego funkcjonariusze wypuszczali na wolność poszczególnych więźniów sam Łukaszenko przebywał w kazachskiej stolicy Astanie, gdzie Białoruś była formalnie przyjmowana do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Część białoruskich niezależnych dziennikarzy spodziewała się, że tam spotka go co najmniej niechęć ze stron najważniejszego państwa organizacji – Chin. Groźba zamknięcia przez Polskę granicy z Białorusią odbiłaby się bowiem na chińskim eksporcie do UE.

Sam Łukaszenka przed wyjazdem do Astany publicznie, na uroczystościach 3 lipca skarżył się, że prezydent Andrzej Duda prosił chińskiego przywódcę Xi Jinpinga o wywarcie presji na Białoruś. Polski przywódca był w Pekinie pod koniec czerwca.