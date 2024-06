Nieudany pucz wojskowy trwał kilka godzin. Po jego zakończeniu Arce szybko wyznaczył nowego głównodowodzącego armią, który nakazał żołnierzom powrót do koszar.



Przed puczem gen. Zuniga mówił, że Evo Morales — były wieloletni prezydent kraju, który musiał ustąpić wobec masowych protestów — nie powinien mieć prawa startowania w nadchodzących wyborach prezydenckich i zagroził, że jeśli będzie chciał to zrobić, wówczas on podejmie działania, które to uniemożliwią. W związku z tymi wypowiedziami prezydent Arce postanowił usunąć go ze stanowiska. Do puczu doszło dzień po tym, gdy Arce zakomunikował generałowi decyzję o jego dymisji.