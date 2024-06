Dotychczas współpraca Korei Północnej z Federacją Rosyjską polegała przeważnie na tym, że Kim Jong Un wysyłał tam pociski artyleryjskie. Korea Poludniowa oszacowała nawet, że armia Putina otrzymała dzięki temu prawie 5 mln takich pocisków, niezbędnych do nieustannego bombardowania Ukrainy. Wygląda na to, że podpisany podczas niedawnej wizyty rosyjskiego dyktatora w Pjongjangu „Traktat o wszechstronnym partnerstwie strategicznym” wyprowadza współpracę militarną między krajami na wyższy poziom. Kim Jong Un zdecydował wysłać swoich wojskowych do Ukrainy.

Reklama

Czym wojskowi z Korei Północnej będą się zajmowali w Ukrainie?

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) podaje, że Korea Północna wyśle swoje wojska inżynieryjne do Ukrainy, do okupowanego przez Rosjan obwodu donieckiego. Wcześniej o takich planach północnokoreańskiego dyktatora informowała południowokoreańska stacja TV Chosun, powołując się na własne źródło w rządzie w Seulu.

Z informacji tych wynika, że północnokoreańscy wojskowi pojadą do Donbasu już w lipcu, mają zostać zaangażowani do odbudowy infrastruktury Doniecka. W zamian Pjongjang miałby otrzymać od Moskwy nawet 115 mln dolarów rocznie, jeżeli wyśle tam trzy–cztery brygady. Obecność kilku tysięcy wojskowych z Korei Północnej pozwoliłaby Rosjanom uwolnić część swoich sił, zaangażowanych obecnie do różnego rodzaju działań na zapleczu i, być może, przerzucić je na front. Na Kremlu na razie nie komentują tych informacji. Eksperci w Kijowie przekonują zaś, że obecność w Donbasie północnokoreańskich wojskowych oznaczałaby przełom w trwającej od ponad dwóch lat wojnie.

Czy Kim wyśle swoich żołnierzy do walki z Ukraińcami? Ukraiński ekspert wojskowy uważa, że to możliwy scenariusz

– To byłby pierwszy przypadek udziału w wojnie rosyjsko-ukraińskiej wojskowych z państwa trzeciego. Dotychczas byli tam najemnicy, ale nie żołnierze regularnych armii. Nawet Białoruś, która wciągnęła się w konflikt, nie wysyłała żołnierzy sił zbrojnych. To zmienia sytuację. Trwa internacjonalizacja konfliktu – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Melnyk, ekspert ds. bezpieczeństwa międzynarodowego z kijowskiego Centrum Razumkowa.