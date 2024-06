Kontrole na polsko-niemieckiej granicy? "Możemy rozważyć"

Kontrole ze strony Niemiec na granicy są złe

Zdaniem Siemoniaka, wyjaśnienia strony niemieckiej były wyczerpujące. - Ten przypadek, który stał się bardzo głośnym. Naruszał przepisy. Naruszał procedury. Wyjaśnienia strony niemieckiej były wyczerpujące: „przepraszamy, naruszyliśmy procedury”. Rozmawiano na wszelkich możliwych szczeblach w tej sprawie — mówił minister.

Natomiast kontrole graniczne ze strony polskiej mogą jak zaznacza być "ogromnym kosztem". - Będzie to ogromy koszt dla strony polskiej i my ważymy tutaj nasze interesy. I to co jest w interesie polskich obywateli. Uważamy te kontrole niemieckie za złe(kontrole na granicy polsko-niemieckiej red.). Domagamy się by Niemcy tych kontroli nie prowadzili. I chcemy nad tym ze stroną niemiecką pracować - dodał Siemoniak.