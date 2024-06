Partia Razem stawia ultimatum Nowej Lewicy. „Konieczne są zasadnicze zmiany”

Partia Razem jest częścią sejmowego klubu Lewicy, ale nie weszła do rządu Donalda Tuska. Pozostałe partie tworzące klub zdecydowały się na współtworzenie rządu.

Rząd Donalda Tuska rozczarował lewicowych wyborców

„W opinii Rady Krajowej rząd, do którego część Lewicy weszła, rozczarował lewicowych wyborców. Kluczowe postulaty, z którymi Lewica szła do wyborów w 2023, nie są realizowane. Zaostrza się kryzys mieszkaniowy, rosną koszty utrzymania: energii, ogrzewania, żywności, kobiety nadal nie mają prawa do decydowania o swojej ciąży. Lewica jako całość traci przez to na wiarygodności” – czytamy w komunikacie prasowym wydanym po radzie krajowej partii.

Politycy Razem podkreślają, że w czerwcu większość lewicowych wyborców i wyborczyń nie poszła na wybory. „To czytelny sygnał, dokąd prowadzi polityka programowych ustępstw i zlewanie się z liberalnym centrum” – skomentowali.

Partia Razem grozi wyjściem z klubu Lewicy

Członkowie Rady Krajowej dodali w oświadczeniu, że czują się odpowiedzialni za przyszłość lewicy w Polsce. „Zasadnicze zmiany są konieczne, żeby projekt Lewicy miał rację bytu. Dlatego Rada zobowiązała przewodniczących partii do pilnego spotkania z władzami Nowej Lewicy i dała im mandat do rozmów na temat przyszłości klubu. Rada uzależnia dalszą współpracę Razem w ramach Koalicyjnego Klubu Lewicy od wyników tych rozmów.