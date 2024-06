PiS nie może wybrać marszałka. Coraz bliżej wcześniejszych wyborów w Małopolsce

Serial dotyczący wyboru władz w Małopolsce trwa w najlepsze. W środę wieczorem ponownie nie doszło do wyboru marszałka województwa oraz zarządu regionu. Kandydat PiS – Łukasz Kmita – nie uzyskał potrzebnej liczby głosów. To sprawia, że coraz bliżej do scenariusza, który jeszcze wcześniej był niemal nie do pomyślenia, czyli do wcześniejszych, przedterminowych wyborów lokalnych. I to w regionie, w którym PiS (przynajmniej teoretycznie) zdobyło większość 7 kwietnia tego roku. Ze względu na podziały wewnątrz w samym PiS Małopolska jest ostatnim regionem, w którym nie ma wybranych władz.

Łukasz Kmita – kandydat niezgody

Po głosowaniu, w którym Łukasz Kmita nie został wybrany na marszałka, retoryka zaczęła się zaostrzać. Kmita – forsowany przez byłego wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego – w specjalnym filmie w mediach społecznościowych podkreślił, że radni, którzy go nie poparli, „zdradzili ideały Prawa i Sprawiedliwości”. Kmita w czwartek przyznał też, że decyzja o tym, czy jego kandydatura będzie głosowana po raz trzeci, należy przede wszystkim do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Kmita podkreślił też w czwartek, że nie ma mowy o rozłamie w PiS, co pokazuje wczorajsze głosowanie nad wnioskiem o absolutorium dla poprzedniego marszałka.

Nieoficjalnie można usłyszeć, że Nowogrodzka już przed głosowaniem w środowy wieczór nie planowała, by doszło do zmiany kandydata. A cała sytuacja jest odczytywana przez władze partii jako „bunt” grupy radnych, którzy dla własnego interesu gotowi są pójść na zwarcie z władzami. Sprawę komplikuje fakt, że głosowania w sejmiku w sprawach personalnych nie są jawne, co dodatkowo sprawia, że trudno realnie oszacować skalę oporu wobec Kmity. W poprzednim głosowaniu zdobył 13 głosów, teraz mógł liczyć na 17 głosów.