- Jeśli opozycja tego nie rozumie i podważa wartość zapory na granicy to atakuje samą siebie. Przecież to oni skonstruowali (zaporę na granicy — red.). Dzisiaj łatwość sforsowania tej granicy jest szokująca, dlatego ten krytyczny odcinek, 40 km, trzeba bardzo dokładnie pilnować. Bardzo dobra, sensowna decyzja, by kierować tam oddziały policyjne, które są lepiej przeszkolone niż oddziały wojskowe, aby zatrzymywać forsujących granice — podkreślił senator KO.



A co z apelem ministra obrony narodowej i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza do organizacji pozarządowych na granicy, które pomagają imigrantom, by nie udzielały pomocy w sforsowaniu granicy?



Musimy utrzymać to co jest. Oczywiście zadbać o skuteczną walkę (z deficytem), ale to nie może nas zatrzymać w wydawaniu pieniędzy europejskich Grzegorz Schetyna, senator KO

- To są innego rodzaju uchodźcy. W tych dniach w zasadzie nie ma już rodzin z dziećmi, tak jak było na początku tej migracji. Dziś to dobrze zorganizowana ekipa, która wie, jak forsować to ogrodzenie, jak rozwalać te pręty. To jest system — odparł.



Grzegorz Schetyna o procedurze nadmiernego deficytu wszczętej wobec Polski: Spadek po poprzednim rządzie

Byłego przewodniczącego KO spytano też o uruchomienie wobec Polski procedury nadmiernego deficytu przez UE. Czy nie zmusi to Polski do cięcia wydatków np. na świadczenia dla Polaków?



- To jest oczywiście spadek po poprzednikach, po polityce rozdawania i niedbania o budżet — zaznaczył Schetyna. Po czym dodał, że „dziś trzeba uruchomić strumień pieniędzy europejskich”, m.in. z KPO.