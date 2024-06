Polacy wybrali 53 europosłów spośród 1019 kandydujących. Obywatele państw Unii Europejskiej wybierają ogółem 720 posłów. Polsce przypada piąta pod względem liczebności delegacja do PE.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce: Jak dzielone będą mandaty?

Ordynację w wyborach do PE reguluje Dział VI Kodeksu Wyborczego. Artykuł 335 stanowi, że w wyborach do PE w podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5 proc. ważnych głosów.

By ustalić liczbę mandatów, które przyznaje się poszczególnym komitetom, stosuje się metodę d’Hondta. Oznacza to, że liczbę wszystkich oddanych na przekraczający 5 proc. poparcia w skali kraju komitet głosów dzieli się przez kolejne liczby naturalne, tak aby uzyskać ciąg ilorazów równy liczbie mandatów, które są do uzyskania.



Ordynacja stanowi, że dopiero po ustaleniu w ten sposób liczby mandatów przypadających partiom w skali całego kraju ustala się, ile mandatów przypada poszczególnym listom danego komitetu. Do tego celu wykorzystuje się metodę Hare'a–Niemeyera – liczbę głosów oddanych na daną listę w każdym z okręgów mnoży się przez liczbę przypadających komitetowi mandatów, a tak uzyskany iloczyn dzieli się przez liczbę wszystkich głosów oddanych na dany komitet w skali kraju. Liczba całkowita (przed przecinkiem) tak uzyskanego ilorazu pokazuje, ile mandatów przypada danemu komitetowi w danym okręgu. Jeżeli po wykonaniu tych działań, w odniesieniu do wszystkich list kandydatów danego komitetu wyborczego nie zostały rozdzielone wszystkie mandaty przypadające temu komitetowi, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty przydziela się tym listom kandydatów tego komitetu, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejno najwyższe wartości.

Liczba miejsc przypadających poszczególnym krajom w PE PAP

Wybory do Parlamentu Europejskiego: Frekwencja niższa niż w ostatnich wyborach do PE

Frekwencja w południe wyniosła 11,66 proc. Była niższa niż przed pięcioma laty o tej porze — w 2019 roku wyniosła 14,39 proc. Była także znacznie niższa niż o tej samej porze w wyborach samorządowych w kwietniu, gdy wyniosła 16,52 proc. oraz w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 — 22,59 proc.