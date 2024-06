Komisja ds. Rosji już w pełnym składzie. Badaniem wpływów zajmą się głównie naukowcy

Płk Białek ma opinię świetnego analityka od spraw gospodarczych, w tym decyzji strategicznych, które miały przełożenie na Rosję, jak chociażby kontrowersyjna umowa gazowa. Niewątpliwie będzie zajmował się analizą sprzedaży Lotosu i rekordowym importem węgla w czasach rządów PiS. Minister Siemoniak potwierdził, że komisja będzie badać także niewyjaśnioną do dziś aferę mailową ministra KPRM Michała Dworczyka (atak hakerski na prywatną pocztę, z której maile publikowane są do dziś na Telegramie).

Czy raport komisji ds. rosyjskich wpływów uda się stworzyć w dwa miesiące?

Pierwszy raport z prac ma być gotowy już za dwa miesiące, co może być trudne do wykonania, skoro – członkowie komisji muszą mieć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” – certyfikat wydaje szef ABW lub SKW w poszerzonym postępowaniu sprawdzającym, które trwa wiele miesięcy. Zgodnie z zarządzeniem premiera poświadczenie dla członka komisji musi zostać wydane do miesiąca od powołania. W przypadku odmowy członek komisji musi zostać odwołany. Jak pisała „Rz”, komisja będzie pracować w dużej części na materiałach po audycie w służbach (wszystkie są klauzulowane), który przeprowadzono po zmianie rządów.

Poprzednia komisja ds. zbadania wpływów rosyjskich, którą powołał PiS w ubiegłym roku, zwana lex Tusk, do dziś nie została prawnie rozwiązana – ustawa likwidacyjna utknęła w Sejmie. 29 listopada, w dniu odwołania jej członków przez nowy Sejm, komisja przedstawiła ponad stustronicowy raport, który dotyczył „kontaktów Służby Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w latach 2010–2014”, a więc z czasów pierwszego rządu PO–PSL. Raport uderzał nie tylko w premiera Tuska, ale także jego ówczesnych ministrów, m.in. Bogdana Klicha i Tomasza Siemoniaka.

Upolityczniona komisja PiS

Tyle tylko, że w skład komisji, którą w całości obsadził PiS, znaleźli się eksperci od Rosji, na różne sposoby związani z partią Jarosława Kaczyńskiego – m.in. stali komentatorzy mediów związanych z ówczesnym rządem. – Nie było tak prorosyjskiej partii w Polsce jak Platforma Obywatelska – mówił w radiu jej szef dr hab. Sławomir Cenckiewicz, historyk i autor filmu dokumentalnego „Reset” w TVP. – Tusk chce, by efekty prac komisji, którą powołał, potraktowano serio. Stąd taki, a nie inny dobór jej członków – mówi nam jeden z ministrów rządu.