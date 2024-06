- Sądzę, że byłoby to trudne do przyjęcia dla opinii publicznej — dodał przekonując, że taki wyrok mógłby mieć „przełomowy” charakter.



Trump prawdopodobnie odwoła się od wyroku w sprawie, w której orzeka sędzia Juan Merchan — jego prawnicy będą próbowali dowieść, że sędzia popełnił błędy w czasie procesu. Trump zarzuca sędziemu Merchanowi stronniczość - w czasie procesu bez powodzenia starał się go odsunąć od sprawy. Prawnicy Trumpa zapowiadają, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego, w którym większość stanowią konserwatywni sędziowie.



Trump odrzuca wszelkie zarzuty twierdząc, że sprawy toczące się przeciwko niemu mają charakter polityczny

Jak na skazanie Donalda Trumpa na więzienie zareagują jego wyborcy?

Lara Trump, żona syna Donalda Trumpa, Erica i współprzewodnicząca Komitetu Narodowego Partii Republikańskiej (RNC) na pytanie CNN co powinni zrobić zwolennicy Trumpa, jeśli zostanie on skazany na więzienie, odparła: „Powinni robić to, co robią od początku: zachować spokój i wyrazić protest w lokalach wyborczych 5 listopada”. - Nie można zrobić niczego innego niż sprawić, by ich głosy zostały usłyszane głośno i wyraźnie — dodała.



W podobnym tonie wypowiedział się spiker Izby Reprezentantów, zwolennik Trumpa, Mike Johnson. - Jesteśmy partią praworządną - chaos nie jest konserwatywną wartością. Będziemy walczyć wszystkim co mamy w naszym arsenale. Ale będziemy robić to w ramach obowiązującego prawa — podkreślił.



Wobec zapowiedzi odwołania się Trumpa od wyroku trudno spodziewać się, by sprawa zakończyła się przed wyborami prezydenckimi.