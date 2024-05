- Myślę, że to nie przypadek, że ona pojawia się na tydzień przed wyborami. To jest ukartowana gra polityczna i ona ma być odbiciem sprawy afery wizowej przed wyborami parlamentarnymi. Chodzi o to, żeby PiS zdołować w sondażach i żeby udało się Koalicji Obywatelskiej prześcignąć w wyborach do Parlamentu Europejskiego — stwierdził Bocheński.

W jego ocenie politycy „zarządzają prokuraturą”. - Mam na myśli pana Giertycha, który nie jest prokuratorem, a występuje na jakiejś konferencji ze swoim klientem i nagle pojawia się w roli jakiegoś nadzwyczajnego inkwizytora, który objawia opinii publicznej jakąś prawdę objawioną. To jest tylko jedna strona, musi być druga strona wysłuchana - dodał.