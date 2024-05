Mateusz Morawiecki na komisji ds. afery wizowej. Wykluczony członek komisji

Przypomnijmy, że to Mateusz Morawiecki w trakcie trwającej kampanii wyborczej do parlamentu zdymisjonował Piotra Wawrzyka, wiceministra spraw zagranicznych. Do odwołania z funkcji doszło 31 sierpnia 2023 roku.

Afera wizowa i Mateusz Morawiecki

Niedługo później dowiedzieliśmy się o aferze wizowej w której za możliwość otrzymania polskiej wizy płacono łapówki. Jedną z czołowych ról w tej aferze pełnił Piotr Wawrzyk. Jaką wiedzą o aferze wizowej dysponował premier?

