Zuzanna Dąbrowska: Być jak Paweł Kukiz

To zrozumiałe stanowisko – na głowę byłego wicemarszałka z ruchu KUKIZ’15 posypały się gromy ze strony Suwerennej Polski i PiS. Janusz Kowalski nazwał go „leniem nie biorącym udziału w głosowaniach” i oskarżył Tyszkę, że chodził od polityka do polityka, żeby sobie załatwić powrót na fotel wicemarszałka.

Nic dziwnego, że Kukiz traci pamięć i nie chce mówić o ewentualnych propozycjach z półki korupcyjno-politycznej. Nie wiadomo przecież, co mogliby sobie na jego temat przypomnieć politycy ZP.

Paweł Kukiz wciąż przydaje się byłej władzy

Sprawa jest zresztą systemowa. Z taśm pozyskanych przez dyrektora Funduszu Sprawiedliwości wynika, że brak pamięci miał być uniwersalnym instrumentem stosowanym przez ekipę SP zarządzającą pieniędzmi, na wypadek gdyby ktoś miał do nich pretensje. Pamiętają więc tylko to, że finansowali pomoc dla strażaków i samotnych matek. Wszelkie inne okoliczności wyleciały im z pamięci.

– Nie jest to żadna tajemnica, że są, jacy są – mówi dziś Paweł Kukiz o politykach Suwerennej Polski. Faktycznie, nie jest. Tylko dlaczego ten polityk przez ostatnie lata aktywnie pomagał im utrzymać większość sejmową, co pozwalało na czerpanie pełnymi garściami z zasobów państwa? Na zbudowanie udzielnego księstwa w resorcie sprawiedliwości i wyrywanie zębów wymiarowi sprawiedliwości?

Paweł Kukiz wciąż przydaje się byłej władzy, choć daleko mu do roli języczka u wagi. Metoda przetrwania „na amnezję” okazała się skuteczna. Jak śpiewał Kukiz: „A kiedy nagle strach, co dalej złapie mocno krtań. To omiń go i trwaj”.