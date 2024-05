Wybory do PE. Prezydent Andrzej Duda poparł kandydata PiS. "Ściskał rękę prezydentów"

- Cieszę się ogromnie, że mogę być z państwem tutaj w Koninie, po kilku latach nieobecności na takich bezpośrednich spotkaniach, w czasie, kiedy powoli zbliża się koniec mojej prezydenckiej służby. Powoli, bo to jeszcze 15 miesięcy, więc jeszcze trochę pracy nam zostało i mamy zamiar ten okres jak najlepiej wykorzystać - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami w Koninie.

Reklama

Andrzej Duda: Wielkie sieci handlowe przeważnie nie są polskie

Prezydent mówił o funkcjonowaniu samorządów i sprawnym wydatkowaniu pieniędzy na inwestycje. Dodał, że rozwój służy całej Europie. - To nie były pieniądze, które dostaliśmy w prezencie. To pieniądze, które tutaj zainwestowano po to, by z całej Europy mogli przyjeżdżać ludzie i robić tutaj interesy - powiedział. Zaznaczył, że funkcjonujące w regionie wielkie sieci handlowe w większości przypadków nie są polskie, lecz z państw Europy Zachodniej, a można do nich dotrzeć, ponieważ w Polsce zbudowano drogi i tory.

Czytaj więcej Polityka Czy CPK powstanie? Kiedy? Maciej Lasek podał konkretną datę W Polsce potrzebna jest budowa nowej infrastruktury w sposób nieprzewymiarowany - powiedział pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek (PO), pytany w Polsat News o przyszłość Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Andrzej Duda w Koninie mówił, że w przeszłości był europosłem. - Musimy mieć zapewnione, żebyśmy byli w europarlamencie reprezentowani przez takich ludzi, którzy polskie interesy będą realizowali - dodał. - Polska na pierwszym miejscu, to wartość najważniejsza - podkreślił. Prezydent odniósł się do debaty trwającej w Unii Europejskiej. - Zielony Ład, kwestie klimatyczne, ochrona środowiska - to są rzeczy, na których nam zależy - stwierdził. Przekonywał, że zrównoważony rozwój i "pozostawienie zdrowego środowiska naturalnego" następnym pokoleniom to "bardzo ważne zadanie" i "nasz obowiązek".

Prezydent: Polska potrzebuje atomu i CPK

- Właśnie po to, aby to zrealizować, mówimy dzisiaj o transformacji energetycznej - powiedział Duda dodając, że Polska potrzebuje więcej "nowoczesnej energetyki", która będzie "oszczędzała zasoby naturalne". - Mówię o tym tutaj, w Koninie, gdzie jest zagłębie węgla brunatnego, gdzie z tego węgla dzisiaj korzysta polska elektrownia, zapewniająca 8 proc. zapotrzebowania energetycznego kraju. W tym zakresie będziemy musieli, realizując politykę europejską, ale zdroworozsądkową, dokonać także bardzo poważnej zmiany - stwierdził. - Musimy o tę zmianę walczyć. Tu potrzebna jest elektrownia atomowa po to, żeby była energia, żeby było bezpiecznie i żeby była praca - dodał.