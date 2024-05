Donald Tusk: Zbigniew Ziobro myślał, że to polityk partii, która wygrywa wybory będzie ludzi skazywał

- Prokuratorzy w Polsce dzisiaj, od czasu kiedy ja zostałem premierem mają jedną rzecz zagwarantowaną - ani ja, ani żaden z moich ministrów nie będzie do nich dzwonił, nie będzie oczekiwał szybkiego wymierzania sprawiedliwości bo tak sobie wymyślił ten czy inny polityk — komentował w TVP Info doniesienia mediów premier Donald Tusk.

- Myśmy dlatego wygrywali wybory, żeby Polska stała się znowu państwem praworządnym, gdzie to wymiar sprawiedliwości niezależny od polityków decyduje o tym kto ma siedzieć, a kto nie — kontynuował szef rządu.

- Panu ministrowi Ziobro wydawało się, że to polityk partii, która wygrywa wybory będzie ludzi skazywał, piętnował. Tak długo jak długo ja będę premierem, politycy i partie polityczne nie będą decydowały o tym kto idzie do więzienia. - dodał.

Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich

Tusk zabrał głos w sprawie przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Zadeklarował, że nie rozważa starty w wyborach.

- Nie będę w nich kandydował. Jest cała grupa zdeterminowanych kandydatów, a ja mam robotę do wykonania — odpowiedział premier.

- Moim zadaniem — oprócz codziennej pracy premiera — jest dbać o to, by koalicja wytrzymała ze sobą. Każda koalicja to naturalne napięcia, które jako premier muszę łagodzić - tłumaczył Tusk.