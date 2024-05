- Partia polityczna nie jest organizacją przymusową. Członków tej organizacji nie można zmuszać, by byli w niej razem z osobą, co do której drogi nasze się rozeszły — mówił też Kurski.



A czy Jurgiel zostanie wyrzucony z PiS? - Zawieszenie już w tej chwili jest stanem równoważnym - stwierdził Karski dodając, że "wygasza ono" zobowiązania obu stron wobec siebie.



Sprawa Grzegorza Tobiszewskiego. Karol Karski: O tym nie słyszałem

Karskiego pytano też o sprawę Grzegorza Tobiszewskiego, europosła PiS i byłego wiceministra energii. Prokuratura Rejonowa w Zabrzu nadzoruje dochodzenie w sprawie znęcania się psychicznego przez Tobiszewskiego nad Tatianą A. za co grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat. Onet opublikował nagrania na których słychać m.in. jak Tobiszewski wulgarnie odnosi się do kobiety.



- Akurat o tym nie słyszałem. Każdą sprawę trzeba rozwiązywać, rozstrzygać, przecinać w momencie, gdy jest to możliwe — odparł Karski. - W tej chwili te sprawy są rozwiązywane. Jeśli takie informacje dotarły do nas, natychmiast podejmujemy decyzję - dodał.